Brucia un'abitazione di tre piani in legno in tarda serata: nessun ferito

Fiamme nella tarda serata di giovedì per un incendio che ha interessato un'abitazione in legno, nel Meldolese. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco prima delle 23. Sul posto hanno operato tre squadre del comando di viale Roma, che hanno provveduto a spegnere il rogo sviluppatosi in un'abitazione di tre piani per poi accedere all'interno ed effettuare la ricerca di eventuali persone tramite l'utilizzo di termocamera da soccorso. Successivamente le squadre hanno messo in sicurezza l'edificio da elementi diventati pericolanti a seguito del rogo. Fortunatamente non vi sono stati feriti. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri di Meldola.