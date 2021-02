Civitella, fiamme in serata in un casolare: nessun ferito

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per chiarire le cause dell'incendio. Fortunatamente non vi sono stati feriti

Fiamme nella prima serata di venerdì in un casolare a Giaggiolo, nel comune di Civitella di Romagna. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo stabile. L'intervento si è protatto fino alla tarda serata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per chiarire le cause dell'incendio. Fortunatamente non vi sono stati feriti.