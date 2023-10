A fuoco i cassoni dei rifiuti allo scalo merci di Forlì: il piromane immortalato dalle telecamere e denunciato

E' accusato di aver appiccato un rogo ai cassoni della raccolta differenziata nel piazzale dello scalo merci nei pressi della stazione. Un 60enne senzatetto è stato denunciato dai Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì dopo una rapida attività investigativa, nel corso della quale gli investigatori si sono avvalsi anche delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. L'episodio si è consumato nel cuore della nottata tra sabato e domenica.

Ad attivare i Carabinieri una segnalazione al 112 che riferiva di un incendio in atto nei pressi della stazione ferroviaria. Le lingue di fuoco non hanno interessato le strutture ferroviarie di Piazza Martiri d’Ungheria e non hanno causato feriti. Il rogo, localizzato di fatto nel piazzale scalo merci di proprietà delle Ferrovie dello Stato, adiacente via Colombo, aveva interessato solo i cassoni della raccolta differenziata e circa venti metri di siepe perimetrale, aumentando di fatto la portata delle fiamme e del fumo, visibile da lunga distanza. Il rogo è stato domato nel giro di poco tempo dai vigili del fuoco di Forlì che fin da subito non hanno escluso la natura dolosa.

Le indagini avviate dai militari, che hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza che dal controllo del territorio, hanno consentito di risalire nel giro di poche ore all’identificazione del presunto piromane. Quest'ultimo è stato identificato in un clochard 60enne di origini italiane. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, l'incendio sarebbe riconducibile ad una bravata, certamente estraneo a proteste o azioni terroristiche. L’uomo è stato denunciato a piede libero con l'accusa di "danneggiamento a seguito di incendio".