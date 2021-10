Casa colonica prende fuoco dal camino: arrivano 25 pompieri per domare le fiamme

Il rogo si è verificato intorno alle 10 di mercoledì mattina in una zona lontana dai centri abitati e difficilmente raggiungibile, in strada vicinale Castello

Un incendio ha divorato una casa colonica nelle colline tra Civitella e Cusercoli. Il rogo si è verificato intorno alle 10 di mercoledì mattina in una zona lontana dai centri abitati e difficilmente raggiungibile, in strada vicinale Castello. Ricevuta la chiamata di emergenza, il personale del Comando dei Vigili del fuoco di Forlì è intervenuto sul posto. Le fiamme sono partite da un camino acceso dal proprietario di casa poco prima, poi estesesi alla cucina e poi anche al piano superiore. Ad andare completamente distrutto è stato un porticato esterno, mentre altri danni sono stati riportati anche dall'edificio. Il fuoco è stato domato intorno alle 12. Non si registrano feriti o intossicati. Sono stati impiegati nelle operazioni di spegnimento 6 mezzi di soccorso con il personale di Forlì e dei distaccamenti di Rocca San Casciano e Modigliana, per un totale di 25 pompieri impiegati tra effettivi e volontari. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Civitella per gli adempimenti di loro competenza.