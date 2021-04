Ultimi focolai da spegnere: ma il vasto incendio di Pasquetta è circoscritto

E' stato circoscritto nel cuore della nottata tra lunedì e martedì il vasto incendio che lunedì ha interessato la zona di Valvitole, nell'entroterra di Portico e San Benedetto. Martedì mattina stavano operando ancora tre squadre dei Vigili del Fuoco, affiancati dai volontari della Protezione Civile, con operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Il rogo, divampato nella tarda mattinata di Pasquetta, ha mandato in fumo circa 15 ettari di vegetazione. Per contrastare l'avanzata delle fiamme, alimentate anche dalle forti raffiche di vento, i Vigili del Fuoco hanno operato inizialmente con undici squadre, giunte dalla sede centrale di Forli, dal distaccamento di Rocca San Casciano e di Cesena e da Modigliana e Civitella.

Poi si è alzato in volo anche un elicottero del nucleo di Bologna, affiancato nel pomeriggio anche da due Canadair intervenuti da Ciampino e Genova e che hanno effettuato una decina di lanci di acqua. L'elicottero ha provveduto a rifornirsi d'acqua nel lago di Ponte, nel comune di Tredozio, mentre i due aerei nel lago del Bilancino, in Toscana. Sulle cause del rogo indagano i Carabinieri Forestali, affiancati dai colleghi di Rocca San Casciano. In fase di valutazione l'esatta estensione della superficie coinvolta.

Nei giorni scorsi la Regione Emilia Romagna, in applicazione a quanto indicato nel “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, aveva disposto l'attivazione della Fase di Attenzione per il rischio incendi boschivi fino a domenica 11 aprile compresa, su tutto il territorio regionale, in base anche dell'andamento delle condizioni meteo climatiche. Per ogni segnalazione di incendio boschivo è fondamentale attivare tempestivamente i Vigili del Fuoco al numero d'emergenza 115 o segnalare a Emergenze Forestali Carabinieri Forestali al numero 1515.