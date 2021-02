Cucina a fuoco nel negozio di kebab: pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Fiamme nel tardo pomeriggio di martedì nella rosticceria di kebab in via Pellegrino Baccarini, traversa di via Ravegnana, a pochi passi da Santa Maria del Fiore. Per cause in fase d'accertamento si è sviluppato un incendio nella cucina del punto vendita. Fortuntamente non si sono registrati feriti o intossicati. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme. Oltre al personale del comando provinciale di viale Roma erano presenti anche Carabinieri, Polizia Municipale ed i sanitari Igiene pubblica per gli adempimenti di loro competenza.