Incendio devasta un'abitazione, i vigili portano in salvo il cane rimasto intrappolato tra le fiamme

Gravi danni per un’abitazione, in via del Partigiano a Forlì, a seguito di un incendio divampato nel tardo pomeriggio di sabato (13 agosto). Ingenti i danni, restano da chiarire le cause del rogo avvenuto attorno alle 18,30. Sul posto il pronto intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Una volta iniziate le operazioni all’interno dell’abitazione, i vigili hanno portato in salvo un cane che era rimasto bloccato nella casa ed era in difficoltà a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme. Il comando dei Vigili del fuoco di Forlì è intervenuto con tre squadre, sul posto anche i Carabinieri. Nessuna persona è rimasta coinvolta durante l’incendio.