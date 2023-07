Hanno operato tre squadre dei Vigili del Fuoco per estinguere un rogo divampato giovedì mattina, intorno alle 10, in un garage in via Manumissio. Il personale del 115 ha provveduto a contenere e spegnere le fiamme che hanno coinvolto diversi motori custoditi all'interno. Non si segnalano feriti. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di legge.