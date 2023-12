Fiamme all'ex fornace "Sila": i Vigili del Fuoco evitano danni al capannone

Si è sviluppato nella tarda serata di giovedì, ma è stato prontamente domato dai Vigili del Fuoco, un incendio che si è sviluppato nell'area dell'ex fornace "Sila", in via Schiova, a Forlì. Grazie all'intervento del personale del 115 sono stati evitati danni alla struttura. Il rogo ha sviluppato una nuvola di fumo che ha allarmato il circondario, ma fortunatamente non vi sono feriti. Venerdì mattina il personale del comando provinciale di viale Roma era sul posto con una squadra di tre unità per le operazioni di bonifica e raffreddamento del materiale bruciato. Attraverso un post condiviso su Facebook, il quartiere Pievequinta-Caserma e Casemurate invita l'amministrazione comunale a "chiarire la situazione di questa attività, promuovendo un pubblico incontro in merito. Evidentemente gli allarmi lanciati dai cittadini e dal Comitato di Quartiere non sono stati sufficienti a scongiurare ciò che sembrava evidente e solo questione di tempo".