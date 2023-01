Una "Panda" trasformata in una palla di fuoco vicino alla linea ferroviaria: nessun disagio alla circolazione

Una "Fiat Panda" - modello anni '90 - ridotta ad un ammasso di lamiere. E' la conseguenza di un incendio avvenuto mercoledì pomeriggio nei pressi della linea ferroviaria in via Cantamiglio, nel territorio comunale di Forlimpopoli. La vettura si trovava in un campo agricolo quando è stata avvolta dalle lingue di fuoco. L'allerta alla sala operativa del 115 è giunta poco dopo le 17.30. La squadra giunta sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme che avvolgevano completamente l'autovettura usando anche schiuma per arginare anche una fuoriuscita di benzina dal serbatoio. Non si segnalano feriti e nessuna ripercussione sul traffico ferroviario.