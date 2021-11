In un amen il furgone si trasforma in una palla di fuoco: salvo il conducente

In pochi istanti si è trasformato in una palla di fuoco, con il conducente che è riuscito ad uscire indenne prima che le fiamme si propagassero nel mezzo. Paura nella tarda mattinata di mercoledì all'uscita dal casello autostradale di Forlì, dove un furgoncino ha preso fuoco. Il fatto è avvenuto poco prima delle 12.30. Sul posto i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due mezzi e sette uomini, provvedendo ad estinguere le fiamme. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Per i rilievi di legge hanno operato gli agenti della Polizia Stradale.