Il conducente accosta prima di pagare il pedaggio: il furgone in pochi istanti viene avvolto dalle fiamme

Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente dal vano motore e in un attimo il furgone si è trasformato in un palla di fuoco. Col conducente che ha fatto in tempo a fermarsi poco prima del casello autostradale di Forlì. Il fatto è avvenuto martedì mattina poco prima delle 10. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere il rogo. Per procedere allo spegnimento dell'incendio si è reso necessario chiudere temporaneamente il casello in uscita. Oltre al mezzo non vi sono stati danni alle strutture. Inevitabili gli incolonnamenti all'uscita sia lungo la corsia da Bologna che lungo quella da Ancona.

Le principali notizie

