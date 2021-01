Incendio di un deposito a Galeata, due squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme

I vigili del fuoco nella serata di lunedì sono intervenuti per sedare le fiamme che si sono sviluppate in uno stabile di viale Matteotti, a Galeata. L'intervento, con due squadre, è scattato intorno alle 20.45 di lunedì, l'opera di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area è andata avanti fino alle 23.15. Ad andare in fiamme è stato il materiale di varia tipologia stipato in un locale adibito a tavernetta e deposito. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito o intossicato, i vigili del fuoco hanno ispezionato i locali con la termocamera per controllare l'eventuale presenza di ulteriori focolai. Sul posto anche i carabinieri di Galeata.