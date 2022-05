Incendio in un furgone, brucia della carta. Rogo bloccato sul nascere

I vigili del fuoco hanno sedato un principio di incendio che si è sviluppato all'interno di un furgone che trasportava rifiuti di carta. Sul posto, in via Solombrini intorno alle 17,30 di venerdì, si è portata una squadra dei vigili del fuoco, che è intervenuta una volta avvisato il numero di emergenza della presenza di fumo. L'intervento rapido ha impedito che le fiamme si propagassero al veicolo. L'intervento è duirato circa un'ora. Non si è resa necessaria la chiusura della strada durante le operazioni di spegnimento.