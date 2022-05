Incendio al Liceo Morgagni: 4 pannelli fotovoltaici a fuoco, dal tetto una nuvola nera di fumo

Una nuvola nera di fumo si è alzata martedì pomeriggio dal tetto del Liceo Classico di Forlì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre. A prendere a fuoco sono stati quattro pannelli fotovoltaici. Le fiamme, a contatto con la carta catramata che ricopre il tetto, hanno sviluppato una nube di fumo scura, che ha richiamato l'attenzione di chi stava transitando in zona in quel momento.

VIDEO - Fiamme sul tetto del Liceo Classico

Il personale del 115 ha operato anche con una autoscala per raggiungere il più velocemente possibile il tetto dell'edificio che guarda in viale Roma e Piazzale della Vittoria. Al momento dello scoppio del rogo, subito estinto dai pompieri, non vi era nessun studente nell'edificio scolastico, essendo le lezioni terminate alcune ore prima. Presente anche una pattuglia della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Sono intervenuti per le verifiche del caso i tecnici del Comune e il dirigente scolastico Marco Lega. Non si segnalano danni strutturali. Al vaglio le cause che hanno innescato l'incendio.

Sulla questione è intervenuta con una nota l'amministrazione comunale di Forlì: "A seguito di una tempestiva segnalazione e grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco si è riusciti a intervenire con massima efficacia per spegnere subito il piccolo incendio che ha interessato il tetto del Liceo Classico. I danni risultano limitati ad alcuni pannelli fotovoltaici e non è stato registrato alcun problema alla struttura dell’edificio".