Incendio nell'autorimessa, arrivano i Vigili del fuoco che domano le fiamme

In mattinata alle ore 9.25, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì, sono intervenute in via Gandhi per un incendio che ha coinvolto un autorimessa. La squadre giunte sul posto hanno provveduto a spegnere l'incendio che ha interessato l'arredo ed attrezzature contenute all'interno. In corso le operazioni per mettere in sicurezza l'area. Non si segnalano fortunatamente feriti.