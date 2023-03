Il rogo divampa dall'officina: i Vigili del Fuoco salvano la concessionaria d'auto

Le fiamme sono divampate nella tarda serata di martedì. Incendio nel reparto officina di una concessionaria di auto in via Unità d'Italia, a Forlimpopoli. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato quando mancavano quindici minuti alla mezzanotte. Sul posto si sono precipitate tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma, tra cui una autoscala. I pompieri hanno operato per contenere le lingue di fuoco limitate al reparto officina, evitando la propagazione al resto della struttura, mettevano in sicurezza l'area. Il rogo ha causato danni alla struttura. Non vi sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Al vaglio le cause che hanno innescato l'incendio.

