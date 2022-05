Capannone agricolo va a fuoco, rogo domato dai pompieri

Incendio nel primo pomeriggio di venerdì a Castrocaro. Intono alle 15,30 i vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti per un incendio che si è svilupato in un capannone ad uso agricolo in via Pianello, nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Sono state impiegate 2 squadre e 2 mezzi. L'incendio è stato domato in poco tempo dagli operatori e ha interessato parte del capannone e parte della vegetazione nei dintorni. Non ci sono stati feriti, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.