I roghi divampano alle porte della città: dopo San Martino in Strada, fumo e fiamme anche alla Cava

Le alte temperature, la siccità ed anche un vento caldo che è spirato venerdì mattina sulla pianura forlivese, stanno alimentando roghi che scoppiano nelle zone agricole a ridosso della città. Dopo l'incendio di giovedì pomeriggio in via Marco Briganti, a San Martino in Strada, è toccata venerdì nel primo pomeriggio alla zona Cava-Romiti di vedere levarsi in cielo un'alta colonna di fumo e le fiamme che in un istante hanno divorato alcuni ettari di sterpaglie, in un campo già mietuto.

Le fiamme si sono localizzate nella zona tra via Consolare e via Borghetto Romiti, nei pressi in particolare di via Senio. Le fiamme hanno avvolto un alto cumulo di sterpaglie e si sono poi propagate lungo il campo, arrivando a lambire alcuni edifici rurali. Sul posto si sono portate le squadre dei vigili del fuoco e la Polizia. Presenti, nelle aree vicine, anche dei trattori agricoli per cercare di portare in salvo delle fiamme delle balle di paglia già raccolte. Non si conosce ad ora l'origine dell'incendio.