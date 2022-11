Una densa nube di fumo: incendio all'ex stabilimento "Martini" di Meldola

Una densa nube di fumo. Incendio nel tardo pomeriggio di venerdì all'interno dell'ex stabilimento Martini di Meldola, lungo la Bidentina. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 17, attivando le squadre dei Vigili del Fuoco da Cesena e del distaccamento di Rocca San Casciano. La struttura è dismessa e apparentemente all'interno non c'è nulla, ma in via cautelativa è stata inviata sul posto anche un'ambulanza di "Romagna Soccorso". Per chiarire le cause che hanno innescato le lingue di fuoco sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Meldola.