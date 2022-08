Brucia la Val Bidente, in fumo un'ampia area boschiva: all'opera anche l'elicottero del 115

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato mercoledì pomeriggio nella Vallata del Bidente, con un massiccio intervento del personale del 115, anche con l'elicottero giunto da Bologna. Bastava guardare la colonna di fumo, visibile anche da decine e decine di chilometri di distanza, per capire quanto fosse esteso il fronte delle fiamme. L'allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è giunto intorno alle 14.30. L'area boschiva interessata dal rogo è quella in corrispondenza del podere "Telluccio", nel comune di Galeata, nei pressi della torre di Poggio Galmino. Sul posto sono giunti gli uomini del comando provinciale di viale Roma, supportati dai colleghi di Bagno di Romagna, della Squadra Boschiva e dei volontari del distaccamento di Rocca San Casciano e Civitella, per un totale di 14 mezzi.

Inoltre, a dar man forte all'intervento via terra, anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha fatto diversi lanci di acqua. Il velivolo del Corpo nazionale, proveniente dal reparto volo di Bolognam fondamentale per operazioni di soccorso boschive, ha fatto la spola tra il campo sportivo di Civitella di Romagna (dove sono state posizionate delle vasche per caricare l’acqua nella benna agganciata all’elicottero) e la zona del fronte del fuoco di San Giacomo ha effettuato sganci d’acqua sull’incendio. Carichi d'acqua sono stati effettuati anche nel laghetto di Pianetto. Da Roma invece si è alzato in volo un Canadair. Sempre mercoledì pomeriggio i volontari di Civitella sono stati impegnati in un altro rogo a Montecolombo, nei pressi di Tontola.

L'allerta

Fino al 28 agosto è attivo lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi. Emanato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, d’intesa con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e il Comando Regione Carabinieri Forestale, il provvedimento stabilisce il divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci, e vieta gli abbruciamenti di residui vegetali e stoppie. Chi viola le norme o adotta comportamenti pericolosi potrà subire sanzioni fino a 10mila euro. Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni se l’incendio è doloso (provocato volontariamente); ma anche se l’atto risulta colposo (causato in maniera involontaria), per negligenza, imprudenza o imperizia, si può essere condannati a risarcire i danni. Va ricordato che nei territori percorsi dal fuoco, nei successivi dieci anni sono vietate le attività agricole, la caccia e la pastorizia.

Una settimana di incendi

Dopo i roghi di lunedì che hanno mandato in fumo circa due ettari di vegetazione nella zona di Tontola e Fiumana, i Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti anche martedì pomeriggio con due squadre in via Minarda. Il rogo ha coinvolto circa due ettari di vegetazione e fondo agricolo già trebbiato. Grazie al tempestivo intervento, il personale del comando provinciale di viale Roma è riuscito a limitare la propagazione delle lingue di fuoco.

