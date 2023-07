Paura a Forlimpopoli, incendio in una palazzina: mamma e figlio soccorsi dai Vigili del Fuoco

L'allarme alla sala operativa del 115 è arrivato intorno alle 16.30. Paura per un rogo che si è sviluppato martedì pomeriggio a pochi passi dal centro storico di Forlimpopoli, in via Sirio, nei pressi di via Diaz. Ad essere interessate dalle fiamme è stata una palazzina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le lingue di fuoco si sarebbero sviluppate da un appartamento al primo piano, dove non vi era nessuno in quel momento, sviluppando una densa colonna di fumo nero. I Vigili del Fuoco hanno operato con quattro squadre, riuscendo a mettere in salvo una mamma col suo figlio di 4 anni.

Le squadre hanno operato dall'esterno con l'ausilio dell'autoscala, è dall'interno riuscendo a raggiungere la madre e il figlio e portandoli in salvo per affidarli al personale sanitario.

Ingenti danni alla struttura. Tutta la palazzina è stata evacuata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di legge.