Le fiamme si sprigionano da una cantina: densa colonna di fumo, paura in una palazzina

Paura nel tardo pomeriggio di martedì nel condominio Acer di via Orto del Fuoco, nei pressi di via Del Portonaccio, a Forlì. Per cause in fase d’accertamento a Carabinieri e Vigili del Fuoco, si è sviluppato un rogo nei sotterranei dello stabile. L'allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto il personale del 115 ha operato con quattro squadre, una delle quali dal Distaccamento di Rocca San Casciano. Le squadre hanno provveduto ad individuare, tramite anche l'utilizzo di termocamera, l'incendio che si era sviluppato in una cantina al piano interrato.

Le fiamme e i fumi hanno coinvolto anche le scale per l'accesso agli appartamenti senza però compromettere la sicurezza dei residenti. I pompieri hanno provveduto anche a verificare la qualità dell'aria in tutti gli appartamenti tramite apposita strumentazione. L’area è stata delimitata dalla Polizia Locale, che ha provveduto a chiudere temporaneamente l'arteria per agevolare le operazioni dei pompieri. Presenti anche i sanitari di "Romagna Soccorso", ma fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche.

Nelle foto l'intervento dei Vigili del Fuoco