Vasto incendio nell'entroterra: 2 ettari di vegetazione in fiamme, in azione anche l'elicottero del 115

Ancora vegetazione in fiamme. Mercoledì pomeriggio sono entrate in azione cinque squadre del comando provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena per spegnere un vasto rogo che si è sviluppato nel comune di Portico San Benedetto. La richiesta d'intervento alla sala operativa del 115 è giunta intorno alle 17.30. Durante le operazioni di spegnimento si è reso necessario il supporto dell'elicottero del reparto Volo Vigili del Fuoco di Bologna, che ha effettuato un sorvolo di ricognizione nei 2 ettari di territorio coinvolto dall'incendio. Non si segnalano danni a persone. Nel corso della serata erano ancora in corso le operazioni di bonifica e spegnimento degli ultimi focolai.