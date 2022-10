Il rogo divampa da un appartamento: paura in una palazzina a Coriano, nessun ferito

Nessun ferito, ma ovviamente spavento, per un incendio divampato nella tarda mattinata di venerdì in un'abitazione. Il fatto è avvenuto poco dopo le 11.30 in via Borelli, nei pressi della zona industriale di Coriano, tra via Edison e via Golfarelli. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Viale Roma, con il personale del 115 che ha provveduto in tempi rapidi a spegnere le fiamme. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe divampato al primo piano di una palazzina. L'area è stata messa in sicurezza e fortunatamente non vi sono stati feriti. Presenti in loco anche i sanitari del 118 e gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di Forlì per gli accertamenti del caso.