L'incendio si propaga dalla canna fumaria. Paura nella notte in un'abitazione

Intervento dei Vigili del Fuoco nella nottata tra mercoledì e giovedì a San Martino di Villafranca. Il personale del 115 è intervenuto per un incendio di una canna fumaria in un'abitazione. Dopo aver bloccato la propagazione delle fiamme, che avevano intaccato parti di tetto e sottotetto della struttura, l’intervento si è concluso con la rimozione delle parti pericolanti bruciate e con la messa in sicurezza dell’edificio. Non vi sono stati feriti.