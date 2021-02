Brucia il tetto in legno di un'abitazione: intervento nella notte dei Vigili del Fuoco

Fiamme nel cuore della nottata tra domenica e lunedì in un'abitazione in via Torricchia, a Forlimpopoli. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto circa trenta minuti dopo la mezzanotte. Dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di viale Roma si sono attivate due squadre, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme che stavano interessando il tetto in legno della struttura abitativa. Spento il rogo, il personale del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza la porzione del tetto coinvolta. Fortunatamente non vi sono stati danni a cose o persone.