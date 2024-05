Fiamme nel cuore della notte: distrutti un camion e due semirimorchi

Un autoarticolato e due semirimorchi in fiamme. E' quanto accaduto nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì in via Campo dei Fiori, nella zona industriale di Pieveacquedotto. L'allarme alla sala operativa del 115 è arrivato quindici minuti dopo la mezzanotte. Sul posto hanno operato tre squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a contenere e spegnere il rogo che stava coinvolgendo i mezzi, evitandone la propagazione alle strutture limitrofe. Non vi sono stati feriti. Sul posto, per le indagini del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.