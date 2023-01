Le fiamme divampano da un televisore: notte di paura in un condominio, residenti evacuati

Notte di paura, quella tra martedì e mercoledì, in una palazzina in via Fantuzzi, a Forlì, dove si è sviluppato un incendio in un appartamento al secondo piano. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 4, attivando una squadra dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno provveduto ad evacuare tutti gli appartamenti dello stabili e a spegnere il rogo. Le fiamme, che hanno generato una vasta nuvola di fumo, sono state spente con l'utilizzo di estintori idrici.

I Vigili del Fuoco, tramite un elettro-ventilatore, hanno provveduto alla ventilazione e alla evacuazione dei fumi e con un rilevatore multigas alla verifica della qualità dell'aria nei restanti appartamenti. Non si segnalano danni a persone. Sul posto per motivi percauzionali sono intervenuti anche i sanitari del 118. Secondo i primi accertamenti svolti dal personale del 115, l'incendio sarebbe divampato da un televisore.