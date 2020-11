Problema di natura elettrica: si sviluppa un incendio in un ristorante

Fiamme giovedì sera in un ristorante all'Acquacheta, nel comune di Portico e San Benedetto, al civico 2 di via Dante. Le lingue di fuoco si sono sviluppate poco prima delle 21 in una stanza adibita a lavanderia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme. Il rogo, che ha danneggiato parte del mobilio presente, ha interessato un'area di 20 metri quadrati all'interno della quale vi erano due asciugatrici e due lavatrici. Non vi sono stati feriti. Stando a quanto ricostruito dai tecnici del 115, sarebbe un problema di natura elettrica ad aver innescato l'incendio.