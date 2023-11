L'incendio divampa in cucina, rogo in un ristorante: due squadre dei pompieri in azione

Un incendio si è verificato intorno alle 22 di sabato a Polenta, frazione di Bertinoro. Due squadre della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in via Polenta per sedare le fiamme che si sono sviluppate nella cucina del ristorante "Al vecchio trebbo". I pompieri hanno evitato la propagazione ai locali circostanti, procedendo poi all'evacuazione dei fumi di combustione tramite appositi elettroventilatori. Non si segnalano danni a persone. Presenti sul posto i Carabinieri per i rilievi dell'accaduto.