Scantinato a fuoco in un'abitazione: nuvola di fumo e calore, due intossicati

Paura nel primo pomeriggio di sabato in un'abitazione in via Giuseppe Prati, a San Martino in Strada, dove ha preso fuoco la cantina di un'abitazione. All'interno dello scantinato vi era anche una persona, che è stata investita dall'ondata di calore che si è sviluppata nel rogo. Quest'ultima è stata soccorsa dai sanitari del 118, insieme alla persona convivente, che ha inalato i fumi che si sono sviluppati.

L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco dopo le 13. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere l'incendio e a mettere in sicurezza il materiale che si trovava accatastato e che si è incendiato. Per chiarire le cause che hanno innescato le fiamme sono intervenuti i Carabinieri.