L'incendio di sterpaglie si estende a 4 veicoli abbandonati: intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì per un rogo di sterpaglie che si è sviluppato nella frazione di San Pietro ai Prati, nel comune di Forlimpopoli. Le fiamme, alimentate dalla calure intensa di questi giorni, si sono propagate per circa 4.000 metri quadri di stoppie in un campo agricolo. L'incendio, però, si è esteso anche a quattro veicoli in disuso lì abbandonati, distruggendo anch'essi. L'opera di spegnimento si è protratta per alcune ore ad opera delle squadre dei vigili del fuoco giunte da comando di Forlì-Cesena.