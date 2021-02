Incendio sul tetto del condominio durante i lavori edili: fiamme sedate dai vigili del fuoco

Si è reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per sedare il rogo che si è sprigionato su un tetto di un condominio. Il fumo è iniziato a salire in cielo intorno alle 15,45 di giovedì da un condominio di tre piani in via Armellini, in zona Coriano. L'incendio si sarebbe sprigionato, secondo le prime informazioni, dal fondo catramato durante dei lavori edili in corso sul tetto. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di sedare le fiamme sul nascere, tanto che non si è rese necessaria la dichiarazione di inagibilità dei locali dell'ultimo piano. I vigili del fuoco hanno operato con autobotte a autoscala.