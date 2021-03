Incendio sulla scarpata del ponte sull'autostrada, disagi al traffico

Disagi nel pomeriggio di lunedì a causa di un incendio di sterpaglie che ha coinvolto anche la scarpata autostradale. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17.45 con tre squadre del comando Vigili del Fuoco di Forli per bloccare il prima possibile le fiamme. I pompieri sono intervenuti in via Borgo Sisa per un incendio di sterpaglia che ha parzialmente coinvolto il rivale dell'autostrada A14. Circa 400 metri quadri di campo sono stati interessati dal fuoco. Sul posto anche la polizia stradale e i carabinieri forestali.