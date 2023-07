Le lingue di fuoco si divorano un trattore agricolo: quel che resta è uno scheletro di lamiere

Le lingue di fuoco che l'hanno divorato l'hanno ridotto ad un ammasso di lamiere. E' quel che resta di un trattore agricolo, incendiatosi mercoledì mattina in un fondo agricolo a Dogheria, nel comune di Meldola. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco dopo le 9.30. Dal comando provinciale di viale Roma si sono attivate due squadre, che hanno provveduto a domare il rogo. I vigili del fuoco hanno operato con liquido schiudono per arginare le fiamme, evitandone la propagazione. Non si segnalano feriti.