In pochi minuti si trasforma in una palla di fuoco: incendio distrugge un trattore

Le lingue di fuoco lo hanno avvolto in pochi minuti, trasformandolo in un ammasso di rottami e lamiere. Un incendio ha completamente distrutto mercoledì mattina un trattore agricolo cingolato. L'incendio si è verificato intorno alle 11 in un'area impervia di Bertinoro, coltivata ad uva. Ad operare per lo spegnimento delle fiamme tre squadre del comando di viale Roma, intervenute con dei mezzi fuoristrada. Non vi sono stati feriti e il tempestivo intervento del 115 ha scongiurato che le lingue di fuoco attaccassero il vigneto.