Il trattore si trasforma in una palla di fuoco: rogo spento con la schiuma, evitata l'estensione delle fiamme

I Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti nella tarda mattinata di mercoledì per un incendio che ha interessato un mezzo agricolo. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 a Villa Rovere. Le due squadre giunte sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme utilizzando della schiuma antincendio, riuscendo in questo moto a contenere il rogo, evitandone la propagazione alla vegetazione circostante. Non si segnalano persone coinvolte.