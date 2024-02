Paura in via Andrea Costa, fiamme in un'abitazione: tanto fumo, nessun intossicato

Paura nella prima serata di giovedì in uno stabile in via Andrea Costa, a Forlì, per un incendio che si è sviluppato in un appartamento. L'allerta alla sala operativa del 115 è scattata intorno alle 20. Dal comando provinciale di viale Roma si sono attivate subito due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme ed evacuare tutti i fumi che avevano invaso lo stabile. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto hanno operato anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge.