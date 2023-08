Catasta di legno e attrezzaia in fiamme: Vigili del Fuoco in azione per domare l'incendio

Fiamme in città. Alle 19.15 di martedì, 4 squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in via Cervese, all'interno del territorio comunale, per un incendio che ha coinvolto una catasta di legno ed una attrezzaia. Le squadre dei pompieri hanno operato per contenere le fiamme ed evitarne la propagazione alle abitazioni limitrofe. Dalle prime informazioni non risultano persone coinvolte, mentre per consentire le operazioni si era resa necessaria la chiusura della strada. Sul posto presenti anche Carabinieri e Polizia Locale per rilievi di legge.