Scoppia un incendio sul tetto dell'edificio in ristrutturazione: evacuati i condòmini

Momenti di apprensione domenica mattina in via Corbari a Forlì, dove attorno alle 9.30 è scoppiato un incendio sul tetto di un condominio in ristrutturazione. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Forlì, con tre squadre che hanno raggiunto il tetto in legno della palazzina di quattro piani dove, durante dei lavori, si era sviluppato un rogo. Grazie all'autoscala, i pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Evacuati in via precauzionale i condòmini, fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia locale.