Fiamme in un capannone, bruciano anche i pannelli fotovoltaici: provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio nella mattinata di sabato a Bertinoro. Mancavano pochi minuti alle 10 quando quattro squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in via Ponara per spegnere un rogo che si era sviluppato in un capannone in disuso. Le squadre, giunte dal Comando di Forlì e dal distaccamento di Cesena, grazie all'ausilio dell'autoscala, hanno operato sul tetto del capannone per spegnere e limitare la propagazione delle fiamme, che avevano coinvolto anche i pannelli fotovoltaici della struttura.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al rogo. Intervenuta sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri. Fortunatamente non si segnalano feriti.