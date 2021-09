Fiamme e fumo da un'azienda: Vigili del Fuoco in azione nella zona industriale

L'allarme è scattato poco prima delle 21. Intervento dei Vigili del Fuoco mercoledì sera nella zona industriale di Forlì per un incendio in un capannone in via Masetti. Fiamme e fumo hanno mobilitato cinque squadre del 115, provenienti dalla base di viale Roma, dal distaccamento di Rocca San Casciano e da Cesena. Fortunatamente le lingue di fuoco non hanno interessato la struttura, ma solamente materiali industriali utilizzati per l'attività produttiva. L'intervento si è concluso intorno alla mezzanotte, con i pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Non vi sono stati feriti. Sul posto, per gli accertamenti di legge, la Polizia di Stato.