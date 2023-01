Fiamme nella zona industriale: a fuoco materiale immagazzinato in un'azienda

Incendio in un'azienda nella zona industriale di Forlì, in via Einstein. L'allarme alla sala operativa è giunto poco dopo le 18, attivando quattro squadre dei Vigili del Fuoco del comando di viale Roma. Le squadre hanno operato per individuare l'origine dell'incendio e spegnere le fiamme che ha coinvolto del materiale immagazzinato. Per quest'ultima operazione si è reso necessario anche l'utilizzo di schiumogeno. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono proseguite anche nel corso della nottata. Sul posto ha operato anche il personale dell'Arpae e la Polizia di Stato per i rilievi di legge. Non si segnalano persone coinvolte.

Nella foto l'intervento dei Vigili del Fuoco