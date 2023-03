Notte di fuoco in un'azienda a Pieve Acquedotto: tre camion avvolti dalle fiamme

Notte di fuoco, quella tra domenica e lunedì, nella zona industriale di Pieve Acquedotto. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato intorno alle 3.30 per un rogo divampato nel piazzale di un'attività industriale. Ad esser avvolti dalle fiamme tra mezzi pesanti che si trovavano in sosta. Sul posto sono intervenute tre squadre dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco: gli uomini del comando di viale Roma hanno provveduto a spegnere le fiamme utilizzando schiuma antincendio, riuscendo a contenere il rogo, evitandone la propagazione al capannone adiacente. Non risultano feriti. Per chiarire le cause del rogo sono intervenuti i Carabinieri.