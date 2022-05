Inceneritore e "disagio ambientale", il Comune chiede oltre 900mila euro per strade e verde pubblico

Oltre 900mila, per la precisione 909.153,30 euro. E' la quota richiesta per il 2022 dal Comune di Forlì come indennità ambientale relativa alla presenza dell'impianto di termovalizzazione per rifiuti urbani sito in via Grigioni. La giunta comunale, riunitasi l'11 maggio scorso, ha approvato la delibera in merito alle opere di "mitigazione ambientale". Ogni anno, infatti, il Comune riceve questa sorta di "indennità di disagio ambientale", calcolata sulle tonnellate conferite all'inceneritore. In base a questi calcoli, il Comune di Forlì andrà a chiedere circa 909mila euro che saranno utilizzati per opere di mitigazione e risanamento ambientale. Sarà Atersir, l'agenzia regionale che controlla le tariffe dei servizi pubblici, a valutare il piano previsto dal municipio.

Il Comune intende spendere 229.155,30 euro per lavori di sistemazione stradale su una ventina di arteria stradali, per compensare il traffico pesante dei camion dei rifiuti. Nel dettaglio parte della somma sarà investita per il ripristino del tappeto stradale in via Enrico Mattei in corrispondenza della rotonda tra la tangenziale e vie vie Zangheri e Mattei. Altri lavori di pavimentazione riguardano via Del Tesoro tra via Correcchio e via Balzella, tutta via Monte San Michele, via Fratelli Bandiera tra viale Bologna e via Valeria, via Nello Simoncelli, via Ilario Tabarri, via Monte Del Pozzo tra via Ribolle e via Risorgimento escluse, via Maglianella tra via Risorgimento e via Placucci, via Rio Massa tra via Mattei e via Del Bosco, via Quarantola tra via Risorgimento e via Campo di Marte e ripristino buche

Ma il denaro sarà speso principalmente per le aree verdi, circa 400mila euro. Altri 270mila euro saranno impiegati per opere di rigenerazione urbana. Nella delibera viene rendicontato l’indennità ambientale ottenuta e spesa dal Comune nel 2021, pari a 938mila euro. In piazza Guido da Montefeltro sono stati utilizzati 175mila euro per la realizzazione de "I giardini del Museo", che hanno coperto parte del costo complessivo del progetto, circa 517mila euro. Altri 140mila euro sono stati utilizzato per il progetto dei boschi urbani, 360mila euro per la manutenzione del verde e 263.453,13 euro per la manutenzione stradale.