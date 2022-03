800 dosi di vaccino perse nel congelatore malfunzionante, la Corte dei Conti chiede 16mila euro all'addetto

Per la Procura non c'è stato reato e l'inchiesta è stata archiviata, mentre per l'Ausl il caso è stato chiuso con la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi. Ma la vicenda dei vaccini anti-Covid che andarono persi, tra le prime dotazioni giunte in città, procede ora alla Corte dei conti, che incolpa l'addetto di danno erariale. Che 800 dosi di vaccino Moderna siano andate perse all'ospedale di Forlì il 14 gennaio 2021 "è certamente un danno", danno che però "viene scaricato sulle spalle del lavoratore mentre c'è stata una evidente negligenza da parte dell'Ausl della Romagna". La vede così l'avvocato Gian Andrea Ronchi, che il 30 marzo difenderà il lavoratore nel processo per danno erariale che la Procura della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna ha quantificato in 16.400 euro.

Tanto per cominciare, il lavoratore in questione "non era stato formato" ed era "dequalificato rispetto al ruolo" evidenzia il legale parlando alla Dire. Non solo, "ma non era stato informato né che il frigorifero era stato rimesso in funzione" e neppure del suo contenuto, i vaccini anti Covid, appunto. Nonostante poi quel sistema di refrigerazione "fosse vetusto e avesse già mostrato dei malfunzionamenti", fu scelto "per la conservazione dei preziosi vaccini, da soggetti di certo più qualificati del mio assistito a compiere scelte strategiche per l'Azienda ospedaliera", fa notare l'avvocato. Quanto al sistema informatico di controllo che emette gli allarmi nei casi di malfunzionamento, e che quindi avrebbe dovuto allertare l'addetto, per l'avvocato "era inidoneo", nel senso che gli allarmi non mettevano la persona in condizione di capire la gravità della segnalazione. Tant'è che quella sera, racconta ancora Ronchi, l'addetto sentì l'allarme, lo spense e cercò "la stringa" che evidenzia l'ultima segnalazione, "rilevando che si trattava dell'ascensore".

Per la versione difensiva, insomma, l'Ausl avrebbe "stoccato i vaccini all'interno di un macchinario che già aveva dimostrato malfunzionamenti, lo ha collegato ad un sistema d'allarme difettoso, non ha informato gli operatori della rilevanza del contenuto di quel congelatore, e ha affidato la gestione del sistema di allarme ad un soggetto assunto con mansioni e competenze del tutto avulse da quelle effettivamente richieste". Per il legale, insomma, "è evidente che il danno di organizzazione dell'azienda viene scaricato sul lavoratore". (Agenzia Dire)