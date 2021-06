Mentre va in bici si schianta contro un furgone in sosta: ciclista in ospedale

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, ma dai primi accertamenti pare non siano stati coinvolti altri mezzi nel sinistro. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Stradale di Forlì.

Si è schiantato contro il furgone ed è volato a terra. Sabato mattina, intorno alle 13, un ciclista di circa 40 anni stava percorrendo la statale Tosco Romagnola. Era appena uscito dal centro di Dovadola e stava scendendo a valle, quando all'improvviso è finito contro un furgone in sosta ed è rovinato sull'asfalto.

