Travolto dal mezzo precipitato nella scarpata: assolti due imprenditori

Rimase schiacciato da un mezzo meccanico che stava manovrando e che precipitò giù per alcuni metri da un terrazzamento di una stretta strada di Bertinoro. L'addetto riportò ferite gravissime, anche se per fortuna si salvò nonostante il terribile incidente, riportando una prognosi di 110 giorni tante erano le fratture costali multiple e le contusioni riportate. Per quell'episodio - avvenuto il 1 dicembre 2016 in via Santissima Trinità, lungo il percorso della 'Strada del Sangiovese' – sono stati assolti i titolari delle due ditte coinvolte nell'infortunio sul lavoro.

L'operaio, oggi 51 anni, era intento ad alcune potature di alberi, date in appalto dal Comune di Bertinoro, e stava manovrando intorno alle 8,30 di mattina una piattaforma elevabile montata su un piccolo mezzo cingolato largo appena 80 centimetri. Nel manovrarlo ancora chiuso il cingolo si sarebbe 'impennato' su un ostacolo in terra, precipitando poi su un lato giù dalla scarpata. Nell'incidente rimase appunto schiacciato l'addetto che lo stava pilotando e che si sarebbe trovato in una posizione non sicura.

Per questo episodio sono finiti a processo per lesioni colpose i titolari di due aziende, uno dei quali anche responsabile della sicurezza, appaltatore e fornitore dell'appaltatore che lavoravano per conto del Comune. Difesi entrambi dall'avvocato Fabrizio Bellavista, i due imprenditori hanno dimostrato - tramite la perizia tecnica affidata a Mirko Fanelli – di aver assolto ai loro obblighi di formazione del personale dal punto di vista della sicurezza del lavoro. Il giudice del Tribunale di Forlì De Leva ha quindi assolto entrambi. L'operaio, invece, dopo la lunga convalescenza non avrebbe riportato disabilità permanenti.