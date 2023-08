Dramma sul lavoro, trovato senza vita dai colleghi in una vasca per la raccolta di liquami: morto un 32enne

E' stato trovato dai colleghi di lavoro riverso per terra, privo di sensi, all'interno di un capannone. Ma ormai non c'era già più nulla da fare. Si è spento nella serata di domenica il cuore di un operaio indiano di 32 anni, regolare in Italia e residente a Santa Sofia con alcuni connazionali. Il dramma si consumato in un allevamento di conigli a Petturale, nelle colline della vallata del Bidente. Saranno gli accertamenti sulla salma, che verranno disposti dalla magistratura, a stabilire se l'uomo abbia perso la vita a seguito di un malore o a causa di una caduta accidentale.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi di legge i Carabinieri della Compagnia di Meldola e di Santa Sofia, che hanno provveduto a mettere i sigilli all'ingresso del capannone dove è stato trovato il corpo del 32enne. Il cadavere, in particolare, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco all'interno di una vasca per la raccolta di liquami. Domenica l'uomo, assunto con un regolare contratto di lavoro, era di turno. I colleghi tuttavia si sono allarmati quando non si presentato per caricare alcuni capi di conigli da portare al macello. Si sono così recati presso lo stabilimento, aggirandosi tra i capannoni presenti per cercarlo.

Ad un certo punto hanno notato la bici del 32enne. Poi la tragica scoperta. L'allarme è arrivato al 112 intorno alle 20,30. Presente sul posto anche il personale della medicina del lavoro. La morte, secondo i primi accertamenti, sarebbe avvenuta alcune ore prima. La salma si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è stata ancora stabilita l'eventuale autopsia.